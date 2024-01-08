РФ отправляет в Украину для боевых испытаний БМП-3 "Синица": что известно о машине (фото)

Аналитики отметили, что пока известно о трех вариантах дистанционно управляемых моделей БМП-3, совместимых с модулем "Синица". И каждая из них отличается по своему назначению.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия готовится к проведению испытаний боевого робота в Украине. Речь идет о боевой машине пехоты БМП-3, оснащенной модулем дистанционного управления "Синица", благодаря чему пилотируемая машина фактически становится роботизированной. Об этом 7 января рассказали обозреватели Bulgarian Military.

В материале отмечается, что боевой робот будет создан на платформе новейшей модификации БМП-3, которая появилась в 2021 году.

Первый прототип "Синицы" был построен на гусеничном шасси оснащен V-образным двигателем УТД-19 мощностью 500 л.с. Такие характеристики, по словам разработчиков, позволяли броневику преодолевать траншеи шириной до 2,5 м. Также было озвучено, что БМП будет оснащена 700-литровым топливным баком, который позволит преодолеть 600 км до дозаправки, при этом максимальная скорость машины якобы достигает 70 км/ч. Однако фактические характеристики бронемашины пока не подтверждены, подчеркнули эксперты.

Что касается вооружения, то БМП будет оснащена основным 100-мм орудием и 30-мм дополнительной пушкой, а также стандартным для таких машин пулеметом калибра 7,62 мм.

"Роботизированная БМП-3, оснащенная всенаправленными камерами, позволит управлять ею дистанционно. Интересно, что управлять модулем можно с помощью специальной планшетной станции управления", — пишут обозреватели.

Кроме того, "Синица" якобы сможет работать в автономном режиме, благодаря технологии искусственного интеллекта, который будет прокладывать маршруты, создавая трехмерные ландшафты на основе данных с дополнительных датчиков и беспилотников разведки.

Варианты "Синицы"

На сегодняшний день известно о трех вариантах дистанционно управляемых моделей БМП-3, совместимых с модулем "Синица", пишут эксперты. Каждая из них отличается по своему назначению.

Первый — образец боевого робототехнического комплекса "Удар" с дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ). В его состав входит дистанционно управляемый боевой модуль "Эпоха", который вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А42 (под патрон 30х165 мм), пулеметом ПКТМ калибра 7,62х54 мм и четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) комплекса "Корнет-М".

Комплекс "Удар"

Второй — образец робототехнического комплекса "Вихрь". Он оснащен автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм пулеметом ПКМТ и шестью противотанковыми управляемыми ракетами 9М133М "Корнет-М". Помимо этого предусмотрено размещение беспилотников.

Комплекс "Вихрь"

И наконец третий образец — робототехнический комплекс "Проход-1". Он оснащен противоминным тралом ТМТ-С и дистанционно управляемой башней с 12,7-мм пулеметом.

Комплекс "Проход-1"

Авторы материала обратили внимание на слова Чемезова относительно противотанковой пушки 2С25М "Спрут", которая также будет проходить испытания с интегрированной "Синицей", однако некоторые российские эксперты скептически оценили эту идею, поскольку такое оружие достаточно "неуклюжее" и плохо совмещается с идеей создания роботизированного комплекса.

Ранее сообщалось, что российские военные создают специальные мастерские для оборудования бронетехники дополнительными защитными системами против беспилотников. Эксперт Андрей Тарасенко отмечает, что речь идет об эволюции так называемых козырьков, которые должны защищать технику от главной угрозы на поле боя — барражирующих боеприпасов.