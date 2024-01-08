"Разорвало на атомы": морпехи ВСУ показали кадры атаки танков РФ под Крынками (видео)

В течение суток россияне трижды атаковали позиции ВСУ под Крынками. Во время одной из атак использовали танки, которые подорвались в результате встречи с FPV-дроном.

Утром 8 января российские войска бросили взвод танков на позиции ВСУ под Крынками на левобережье Херсонщины. Однако далеко продвинуться не смогли — попали под удар украинского FPV-дрона, который ярко взорвал одну из бронемашин ВС РФ. Детали атаки показали бойцы подразделения БпЛА "Грифон" 501 отдельного батальона морской пехоты ВСУ в Telegram-канале.

Морпехи указали, что 8 января враг пытался возобновить штурмовые действия возле Крынок. Штурм успешно отбили, используя FPV-дроны, а также разведывательные беспилотники.

На видео, опубликованном бойцами, можно увидеть колонну из 3-4 танков ВС РФ, которые движутся по обочине дороги где-то под Крынками. На переднем плане, показанном дроном аэроразведки — руины села, в котором не уцелело ни одного дома. Следующие несколько кадров сняты "глазами" FPV-дрона, который подбирается к российской технике. Через мгновение устройство попадает в танк — происходит мощный взрыв, от которого во все стороны разлетаются обломки техники ВС РФ.

Бойцы отметили эффективность использования FPV-дрона: отметили, что удалось попасть в БК и танк "разорвало на атомы".

Бои на юге — детали

Отметим, в аналитическом отчете Института изучения войны по состоянию на 7 января указано, что бойцы ВСУ продолжают удерживать плацдарм под Крынками. Российские военные жалуются, что не могут наладить в этом районе работу РЭБ и связи. Тем временем украинские защитники рассказывают о попытках ВС РФ добиться успеха, бросая в бой небольшие группы солдат. Украинское командование, в свою очередь, указало, что за прошедшие сутки ВС РФ трижды атаковали позиции ВСУ.

В декабре 2023 года на левобережье Херсонщины ВСУ сбили сразу три самолета Су-34, которые наносили массированные авиаудары по плацдарму ВСУ. После потери бомбардировщиков активность российской авиации существенно уменьшилась, отметили украинские военные.

Напоминаем, 8 января в росСМИ сообщили, что в Нижнем Тагиле вспыхнуло возле железной дороги и нефтебазы: якобы сработало взрывное устройство. 6 января было громко в оккупированном Крыму: там взорвалось на аэродроме возле города Саки.