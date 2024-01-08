"F-16 уничтожаем пачками": росСМИ написали о 12 сбитых истребителях, — Братчук (фото)

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал скриншот статьи в российском издании. Некий пилот заявил, что Су-34 якобы "на две головы выше" западных истребителей.

В российских СМИ сообщили о 12 сбитых истребителях ВСУ F-16 в течение первой недели. По данным авторов публикации некий российский плот заявил, что западные самолеты хуже советских Су-27, а модификация Су-34 — "на две головы выше". Об этом сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в Telegram-канале.

Скриншот публикации в Telegram-канале Сергея Братчука

Скриншот материала об истребителях F-16, опубликованный в Telegram-канале Сергея Братчука

На скриншоте публикации издания "Деловой Петербург", который выложил спикер Братчук, сообщается, что "F-16 уничтожают пачками", а Украина якобы "была обречена на провал, когда закончились советские самолеты и они перешли на западную технику".

Однако на сайте dp.ru на момент написания новости этого материала нет, вместо нее 7 января опубликована новость о поставках истребителей F-16 из Дании.

Напомним, что Сергей Братчук заявил, что весь российский ВПК должен пылать до Сахалина. По его словам, время от времени падающие истребители и бомбардировщики РФ — Су-24, Су-30 и Су-34 — существенно подрывают российскую военную мощь. Восстановить авиапарк сложных самолетов в условиях технологических санкций сложно.

По словам Братчука, в Крыму достаточно военных аэродромов, по которым могут наноситься удары, потому что враг там непременно сосредоточит свои силы. Он также отметил, что значительную поддержку ВСУ в Крыму оказывает партизанское движение "Атеш".

Ранее сообщались подробности обстрела утром 8 января: "Кинжалы", крылатые ракеты и С-300. Пуски ракет разного типа осуществлялись с разных направлений, включая оккупированный Крым.