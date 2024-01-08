Остановили движение оккупантов: "Демони бурі" дронами попали в технику войск РФ (видео)

Оккупанты пытались двигаться по грунтовой дороге, где ранее передвигались другие захватчики, но остались без техники.

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Демони бурі" 22 отдельной механизированной бригады успешно уничтожила российскую БМП. Результаты работы в Telegram показал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

На видео можно увидеть, что оккупанты пытаются двигаться по грунтовой дороге, где раньше передвигались другие захватчики. Об этом свидетельствует уничтоженная техника рядом.

Продвижение дальше для войск РФ оказалось сверхзадачей. Впоследствии ударом БЛПА технику вражеских войск ликвидировали.

"Поражение вражеской техники", — говорится в сообщении.

Применение БПЛА на фронте

В районе Бахмута в январе рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко успешно уничтожила российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Украинским военным с РУБпАК "Ахиллес" удалось поразить пять единиц военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, в частности, две из которых были полностью уничтожены.

Также в январе крымская СБУ помогла морпехам уничтожить личный состав войск РФ. Украинские бойцы обнаружили позиции россиян с помощью беспилотника, после чего сбрасывали на врага снаряды. После удачных попаданий противник погибал. Бойцы показали, как в лесопосадке в разных местах обнаруживали позиции российских военных с помощью беспилотного летательного аппарата. После чего дроны "сбрасывали" один за другим снаряды на врага, в результате чего происходили взрывы, противник погибал, а в небо поднимался густой серый дым.

Напомним, в декабре в Донецке ССО ударили дроном Perun по РСЗО "Град" и складу БК РФ. Украинские разведывательные беспилотники нашли реактивную установку, которая угрожала украинским позициям от Авдеевки до Марьинки. После этого на нее сбросили взрывчатку и полностью уничтожили.