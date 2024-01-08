100 ГБ данных: ГУР получило секретные материалы по военным разработкам РФ

Документация, которую получило ГУР, содержит информацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, патенты, технические задания, программное обеспечение, имеющиеся и перспективные военные разработки.

Украинские специалисты получили 100 гигабайт секретных данных с российского предприятия ООО "специальный технологический центр" (СТЦ), где производят БПЛА "Орлан". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Под санкциями это российское предприятие с 2016 года. Его мощности позволяют производить военную технику и оборудование, используемое армией РФ в войне против Украины.

В частности, на СТЦ выпускают БПЛА "Орлан" различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, а также другую военную продукцию. Документация, которую получило ГУР, содержит информацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение, существующие и перспективные военные разработки.

"100 гигабайтов секретов, стоимостью $1,5 млрд — ГУР получило массив секретных данных о ВПК оккупантов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, это существенный удар по террористическим намерениям России. В целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора указанный архив уже используется. Благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиасообщества удалось получить закрытую информацию одного из критически важных предприятий ВПК РФ.

Секретные документы о вооружении ВС РФ

Журналист Дмитрий Карпенко 7 января рассказал, что с ним связались лица, которые заявили, что имеют данные с предприятия "Специальный технологический центр". Впоследствии украинцы получили секретные данные о 194 российских разработках вооружения в обмен на выезд с территории РФ.

Применима программа "Апостол платит деньги". Россияне в обмен на информацию о позициях войск РФ или другие ценные данные могут получать денежное или другое вознаграждение. По словам Дмитрия Карпенко, в середине декабря к нему обратились лица, которые владели секретными данными.

Напомним, 6 января в ГУР рассказали о приоритетах спецопераций в Крыму. Украинские военные в 2023 году осуществили несколько боевых и специальных операций в аннексированном Крыму и Черном море, в 2024 году количество таких спецопераций планируют увеличить, сообщили в ГУР.