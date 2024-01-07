Сотни наименований: россияне слили Украине секретные документы о вооружении ВС РФ (видео)

Журналист Дмитрий Карпенко заявляет, что с ним связались лица, которые имели 100 ГБ данных с предприятия "Специальный технологический центр". Оно производит БПЛА, средства РЭБ и другую военную продукцию на миллиарды рублей.

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Россияне слили украинской стороне секретные данные о 194 российских разработках вооружения в обмен на выезд с территории РФ. Об этом сообщается на YouTube-канале Владимира Золкина и Дмитрия Карпенко. Ролик опубликовано 7 января.

В рамках программы "Апостол платит деньги" россияне могут получать денежное или иное вознаграждение в обмен на информацию о позициях ВС РФ или другие ценные данные. По словам Дмитрия Карпенко, история началась 15 декабря. К нему обратились лица, которые владели секретными данными с предприятия ООО "Специальные технологический центр" (СТЦ). Оно производит беспилотники "Орлан", средства РЭБ, РЭР, антенны и другую военную продукцию.

"Обратились люди, говорят: "У нас есть 100 Гб информации. Чертежи, технические задания, патенты, конструкторская информация, программное обеспечение. Конечно, нам интересно", — рассказывает Карпенко.

В обмен на информацию россияне попросили помочь покинуть Россию. Прежде чем согласиться, украинский журналист попросил предоставить пример информации, которая у них есть. Они это сделали и украинские компетентные органы заинтересовались данными и дальше они руководили процессом.

31 декабря Дмитрий Карпенко был в неназванном месте. Украина помогла лицам покинуть РФ. Дмитрий Карпенко добавил к видео кадры с предприятия "Специального технологического центра". В нем показано то, чем занимается ООО, и что они производят. Журналист озвучил лишь несколько наименований, чертежи к которым теперь есть у Украины:

"Альтиус";

"Апогей";

"Барьер";

"Вереск";

"Волга-СГ";

"Дровосек";

"Ирхан".

Переданы документы, содержащие все производственные циклы, вплоть до того, что указано, каким болтиком надо скреплять детали, утверждает Карпенко. Кроме этого информаторы сообщили, что российское предприятие завышает в 10 раз больше стоимости производства. Соучредителем предприятия является Ханов Эдуард Борисович. На СТЦ также есть возможность избежать мобилизации, но для этого нужно будет отдавать половину зарплаты.

Дмитрий Карпенко резюмировал, что скоро беглецы из РФ или украинские официальные представители могут дать пресс-конференцию с деталями операции.

Напомним, 5 января в СМИ показали украинский дрон "Канюк", который сможет долететь до любой части Крыма.

4 декабря СМИ писали, что Украина получила ПЗРК Marlet из Великобритании для борьбы с "Шахедами".