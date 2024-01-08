Законопроект о мобилизации: нардеп рассказал о вариантах и спорных вопросах (видео)

По словам главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, пока ожидается финальная таблица изменений, о которых говорили на заседаниях комитета. После этого станет ясно, что дальше делать с законопроектом.

В Верховной Раде рассматривают три варианта того, что делать правительственным с проектом закона о мобилизации. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева в эфире телемарафона.

Он сказал, что некоторые механизмы, которые внесли Министерство обороны и Генеральный штаб, являются спорными. В ведомстве слышать позицию комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а потому готовы вносить изменения в документ.

Чернев также сказал, что пока ожидается финальная таблица изменений, о которых говорили на заседаниях комитета. После этого станет ясно, что дальше делать с законопроектом. Все вариантов три:

рекомендация для рассмотрения народными депутатами в первом чтении, но с рекомендациями комитета, которые будут в основе документа;

доработка законопроекта в комитете и дальнейшее вынесение на рассмотрение в Раду;

отправка обратно Министерству обороны для доработки.

По словам Чернева, уже завтра-послезавтра решение будет принято.

Что касается спорных вопросов, то, как сказал народный депутат, один из них – мужчине за границей. Пока ожидается позиция Министерства иностранных дел, ведь оно отвечает за эту инициативу.

Кроме того, как сказал Чернев, экономические ограничения для украинцев – тоже спорный вопрос. Так, необходимо обоснование от Министерства экономики, ведь люди могут уйти "в тень". А это может привести к серьезным проблемам.

Чернев сказал, что еще один спорный вопрос – демобилизация для тех, кто служил в тылу и был "на нуле". Нужно, чтобы для военных, которые находились на передовой, была возможность отправиться домой раньше, чем через 36 месяцев.

Также Чернев сказал, что лотереи для призыва на военную службу не будет.

"Не будет мобилизации женщин, не будет имущественного ценза, фактически это антиконституционно, не должно такого быть. Антиконституционных позиций не будет", — подчеркнул Чернев.

Он отметил, что о финале можно будет сказать только после второго чтения в парламенте.

Егор Чернев про законопроект о мобилизации

Напомним, что народный депутат и глава антимонопольного комитета Анастасия Радина также рассказывала, как изменят законопроект о мобилизации. По ее словам, мобилизацию необходимо сделать предсказуемой и без возможностей для произвола. Она отметила, что Минобороны согласилось с замечаниями, поэтому профильные комитеты уже работают над изменением процедур и подходов.