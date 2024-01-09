Экстремальные обстоятельства: Кулеба рассказал, почему Западу выгоднее помочь Украине сейчас

По словам главы МИД, западные политики, которые настаивают на прекращении помощи для Украины, в ближайшем будущем изменят свою позицию, однако это будут уже экстремальные обстоятельства.

Запад будет вынужден в будущем принять решение о дальнейших поставках оружия в Украину, однако это могут быть уже совсем другие обстоятельства. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию El Pais.

По его словам, лучший из возможных вариантов на сегодняшний день — предоставить поддержку для Киева сейчас. В ином случае Вооруженные силы РФ могут осуществить свои планы на поле боя.

"Если поддержка будет приостановлена, Россия может достичь успеха и прорвать линию фронта. Тогда придется возобновить поддержку, поскольку будет очень сильная общественная реакция в пользу поддержки Украины", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно украинский дипломат добавил, что те самые западные политики, которые сейчас принимают решение о том, чтобы остановить поддержку Украины, в ближайшем будущем будут голосовать за возобновление помощи, однако это будут уже экстремальные обстоятельства.

"Поэтому даже с чисто реалистичной политической перспективы есть больше смысла предоставить помощь сейчас, чтобы избежать кризиса в будущем", — продолжает Дмитрий Кулеба.

Также был поднят вопрос задержки с предоставлением помощи для Киева от стран Европейского союза. Связано это с позицией Венгрии.

Глава МИД заявил, что у остальных 26 стран ЕС есть сейчас четкое понимание того, что эти деньги все же пойдут на нужды воюющей страны в той или иной форме. Они были вынуждены взять отсрочку до внеочередного саммита Евросоюза, который состоится 1 февраля, чтобы попытаться добиться консенсусного решения.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что ЕС выделит Украине 50 миллиардов евро, несмотря на позицию Венгрии, о чем заявили в МИД Германии. По словам Кристиана Вагнера, Берлин продолжит "активную кампанию", направленную на выделение Киеву крупной помощи.

21 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявлял, что Евросоюз может обойти вето Будапешта во время повторного голосования за предоставление помощи Украине.