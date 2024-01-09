Издание пишет, что с марта ВС РФ начали атаковать украинские позиции планирующими бомбами с воздуха. Эти 500-килограммовые разрушают даже подземные бункеры.

Российские войска возле Работино в Запорожской области продолжают атаковать. Если Силы обороны теряют позиции, то сразу пытаются контратаковать. Об этом пишет издание New York Times.

Как рассказал заместитель командира батальона 117-й отдельной механизированной бригады с позывным "Шира", моральный дух солдат в порядке, однако физически они истощены.

Командир взвода Национальной гвардии Украины с позывным "Планшет" заявил, что это похоже на игру в пинг-понг. Есть участок земли площадью в 100 до 200 метров все время то захватывают россияне, то украинские военные забирают его назад.

По словам журналистов, в последнее время атаки ВС РФ стали настолько интенсивными, что действовать вблизи линии фронта стало так опасно, как никогда не было ранее.

Солдаты, воюющие возле Работино, рассказали журналистам, что с марта ВС РФ начали атаковать их планирующими бомбами с воздуха. Эти 500-килограммовые разрушают даже подземные бункеры.

Как военнослужащий из 14-й бригады НГУ с позывным "Кот", россияне могли скидывать до 8 бомб за час. По его словам, по звуку это напоминает крушение самолета.

"Как на врата ада", — сказал он.

Издание пишет, что опасным оружием также являются FPV-дроны. Их используют и украинские, и российские военные. В ВСУ говорят, что они часто используют дроны вместо артиллерии, потому что снарядов становится все меньше, а дроны являются дешевым и быстрым оружием.

Напомним, что полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер заявил, что Запад косвенно отказывает Украине в праве на самооборону. По его словам, в городских районах трудно избежать жертв среди гражданского населения, но по сравнению с тем, что делает Россия, действия Украины в РФ имеют очень мало последствий для обычных граждан.