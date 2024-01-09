Запад косвенно отказывает Украине в праве на самооборону, — полковник Генштаба Австрии

Маркус Райснер, историк и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Австрии, отметил, что в городских районах трудно избежать жертв среди гражданского населения, но по сравнению с тем, что делает Россия, действия Украины в РФ имеют очень мало последствий для обычных граждан.

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Устав ООН дает Украине право на самооборону, в котором западные страны фактически отказывают, демонстрируя низкую поддержку. Об этом заявил Маркус Райснер, историк и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Австрии, сообщает Deutsche Welle.

По его мнению, страх многих западных стран часто основывается на чистом эгоизме. По словам военного, они хотят вернуть "старую жизнь" и снова вести "добрые дела" с Россией.

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"Но это в прошлом", — заявил полковник австрийского Генштаба.

В этом отношении Запад косвенно отказывает Украине в праве защищать свою территорию, что регулируется международным правом. Райснер отметил, что поставляется не все, что есть в собственном военном арсенале, поэтому "трудно забивать гвозди без молотка".

Он добавил, что не стоит бояться войны на территории России, ведь украинские вооруженные силы уже давно проводят спецоперации на российской территории. Удары с беспилотников скорее показывают российскому населению, что "война не идет где-то далеко". Эксперт признает, что в городских районах трудно избежать жертв среди гражданского населения, но по сравнению с тем, что делает сама Россия, действия Украины в РФ имеют очень мало последствий для обычных граждан.

"Россияне совершили более 500 ракетных и беспилотных атак всего за несколько дней. Как отреагировал Запад? Несколько сухих предложений и деклараций о намерениях", — подчеркнул полковник.

Напомним, 8 января, по информации Handelsblatt, канцлер Олаф Шольц призвал другие страны ЕС оказать большую поддержку Украине, поскольку поставки на этот год не является достаточным. Руководитель немецкого правительства отметил, что стоит усилить поддержку, ведь война продолжается. Он призвал союзников в ЕС активизировать свои усилия в пользу Украины. Канцлер считает, что Европа должна показать, что она тесно связана с Украиной, она на стороне свободы, международного права и ценностей.