Маркус Райснер, історик і полковник Генерального штабу Збройних сил Австрії, наголосив на тому, що в міських районах важко уникнути жертв серед цивільного населення, але в порівнянні з тим, що робить Росія, дії України в РФ мають дуже мало наслідків для звичайних громадян.

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Статут ООН дає Україні право на самооборону, в якому західні країни фактично відмовляють, демонструючи низьку підтримку. Про це заявив Маркус Райснер, історик і полковник Генерального штабу Збройних сил Австрії, повідомляє Deutsche Welle.

На його думку, страх багатьох західних країн часто ґрунтується на чистому егоїзмі. Зі слів військового, вони хочуть повернути "старе життя" і знову вести "добрі справи" з Росією.

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"Але це в минулому", – заявив полковник австрійського Генштабу.

У цьому відношенні Захід опосередковано відмовляє Україні в праві захищати свою територію, що регулюється міжнародним правом. Райснер зазначив, що постачається не все, що є у власному військовому арсеналі, тому "важко забивати цвяхи без молотка".

Він додав, що не варто боятися війни на території Росії, адже українські збройні сили вже давно проводять спецоперації на російській території. Удари з безпілотників скоріше показують російському населенню, що "війна не йде десь далеко". Експерт визнає, що в міських районах важко уникнути жертв серед цивільного населення, але в порівнянні з тим, що робить сама Росія, дії України у РФ мають дуже мало наслідків для звичайних громадян.

"Росіяни здійснили понад 500 ракетних і безпілотних атак лише за кілька днів. Як відреагував Захід? Кілька сухих речень і декларацій про наміри", – наголосив полковник.

Нагадаємо, 8 січня, за інформацією Handelsblatt, канцлер Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати більшу підтримку Україні, оскільки постачання на цей рік не є достатнім. Керівник німецького уряду наголосив на тому, що варто посилити підтримку, адже війна триває. Він закликав союзників у ЄС активізувати свої зусилля на користь України. Канцлер вважає, що Європа має показати, що вона тісно пов'язана з Україною, вона на боці свободи, міжнародного права та цінностей.