ВС РФ незначительно продвинулись в районе Донецка и Вербового, — ISW (карта)

По словам аналитиков, ВС РФ смогли захватить две церкви в Георгиевке возле Донецка, а также продвинуться на 300 метров в этом населенном пункте.

Российские войска незначительно продвинулись в районе Донецка и Вербового Запорожской области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 8 января говорится, что ВС РФ продвинулись к западу от Донецка. Так, геолокационные данные, опубликованные еще 7 января, демонстрируют, что оккупанты смогли выйти на восточную окраину Георгиевки. Это населенный пункт в 6 километрах от Донецка.

По словам российских военкоров, ВС РФ смогли захватить две церкви в Георгиевке, а также продвинуться на 300 метров. Кроме того, оккупанты продвинулись на противоположный берег реки Осикова.

Аналитики отметили, что в районе Марьинки и Георгиевки, а также в районе Новомихайловки и Победы продолжались позиционные боевые действия.

Карта боев под Авдеевкой Фото: ISW

Карта боев в Донецкой области Фото: ISW

Кроме того, как сообщили эксперты, ВС РФ также смогли продвинуться на западе Запорожской области. Так, геолокационные данные за 8 января показывают, что оккупанты имеют успехи к западу от Вербового. Возле Работино, к западу от Вербового и к северу от Новопрокоповки продолжались позиционные бои.

Как заявил один из российских военкоров, из-за гололеда на Запорожском направлении оккупанты могут добраться до своих позиций только на бронированной гусеничной технике.

Бои в Запорожской области Фото: ISW

Напомним, что бывший сотрудник СБУ Иван Ступак спрогнозировал, когда закончится наступление россиян. По его словам, из-за серьезных проблем с логистикой российские войска смогут проводить активные наступательные операции только до конца марта.