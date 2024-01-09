У российской армии появился новый ЗРК: что известно о комплексе "Гибка-С" (фото)

ВС РФ могут использовать комплекс "Гибка-С" для борьбы с украинскими дронами, считают эксперты.

Оккупанты начали использовать на фронте мобильный ЗРК "Гибка-С" на базе броневика "Тигр". Соответствующие фотографии появились в российских телеграмм-каналах.

"Гибка-С" разработана на базе морского комплекса 3М-47 "Гибка". Зенитно-ракетный комплекс использует ракеты от переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" и "Верба". Сейчас в РФ не сообщают, сколько машин уже есть на фронте, и сколько из них уже привлекали в боевых действиях. Однако в Defense Express проанализировали, на что способен российский комплекс.

"Гибка-С" на фронте

По сути "Гибка-С" — это броневик "Тигр", на крышу которого установили 4 ПЗРК и еще 4 может быть в запасе. Заявляется, что комплекс одновременно может перехватывать до трех воздушных целей. Экипаж комплекса составляет до трех человек, но при этом декларируется работа в автономном режиме или по целеуказанию от мобильной РЛС "Гармонь". В таком случае РЛС должна устанавливаться на отдельную машину.

Характеристики "Гибки-С" зависят от модели ПЗРК:

дальность поражения из ПЗРК "Игла-С" — 6 км;

высота поражения с ПЗРК "Игла-С" — 3,5 км;

дальность поражения с ПЗРК "Верба" — 6,5 км;

высота поражения с ПЗРК "Верба" — до 4,5 км.

Представили комплекс в 2016 году, а старт серийного производства якобы начался в 2021 году. Однако пока нет данных, начали ли ВС РФ их получать с тех пор. В издании допускают, что оккупанты могут использовать "Гибку-С" для борьбы с украинскими дронами.

Напомним, 8 января эксперты писали, что в РФ модернизируют ЗРК С-300 и ракеты к нему.

5 января Силы спецопераций показали поражение трех ЗРК оккупантов на Донецком направлении.