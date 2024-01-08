В РФ модернизируют ЗРК С-300: эксперты назвали две основные модификации комплекса

Модернизация комплексов включает в себя изменения в настройке и работе радиолокаторов обнаружения, а также оснащение ракет другими боеголовками.

Related video

Российские оружейники модернизировали зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 противовоздушной обороны для наземных наступательных операций. С этой целью комплекс прошел две основные модификации — изменения коснулись как самих ракет, так и радиолокатора обнаружения. Подробно о том, как российские военные экспериментируют с системой С-300, чтобы расширить возможности по поражению наземных целей, пишут обозреватели Army Recognition.

Авторы материала напомнили, что в еще в 2022 году россияне использовали для ударов по наземным объектам Украины комплексы С-300. Но для этого пришлось внести определенные изменения в систему, которая изначально предназначена для ПВО.

Чтобы перепрофилировать С-300 для нанесения ударов по наземным целям, необходимо было провести две основные модификации, отмечают эксперты. Во-первых, радиолокатор обнаружения (РЛО) и алгоритмы программного обеспечения перенастраиваются на обнаружение и сопровождение наземных угроз вместо воздушных целей. Это предполагает корректировку параметров и алгоритмов системы для идентификации и поражения наземных целей, таких как транспортные средства или подразделения сухопутных войск.

Во-вторых, модифицируются сами ракеты. Для поражения наземных угроз ракеты оснащаются различными типами боеголовок, например фугасно-осколочными или бронебойными, которые более эффективны против наземных целей. Кроме того, необходимо внести изменения в систему наведения ракеты, чтобы улучшить траекторию и точность поражения наземных целей.

И хотя российские источники сообщают о поражении данными ракетами тех или иных объектов на территории Украины, их точность в ходе наземных атак ставится под сомнение.

Важно

В Украине работают над модернизацией ЗРК С-300 и "Бук", — Минобороны

"Использование Россией ракет класса "земля-воздух" таких, как С-300, для наземных наступательных операций в Украине намекает на более глубокую проблему в российском военном арсенале, потенциально указывающую на нехватку производства ракет класса "земля-земля", — считают эксперты.

Среди причин такой нехватки обозреватели называют санкции Запада, из-за которых доступ к необходимым компонентам для производства такого оружия у России ограничен. Кроме того, продолжительный характер конфликта и высокие темпы использования ракет, возможно, привели к истощению российских запасов ракет класса "земля-земля".

Также обозреватели обратили внимание на то, что производство сложной военной техники, такой как ракеты, является ресурсоемким процессом, требующим значительных затрат времени и инвестиций. Поэтому в будущем Россия может столкнуться с трудностями в наращивании производства ракетного вооружения, чтобы удовлетворить потребности затянувшегося конфликта.

Ранее сообщалось, в течение прошлой недели ВСУ поразили три российских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" на Донецком направлении. В пресс-службе Сил специальных операций ВСУ уточнили, что один российский ЗРК разбит полностью, еще два вышли из строя и восстановлению не подлежат.