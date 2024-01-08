У РФ модернізують ЗРК С-300: експерти назвали дві основні модифікації комплексу

Модернізація комплексів передбачає зміни в налаштуванні та роботі радіолокаторів виявлення, а також оснащення ракет іншими боєголовками.

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Російські зброярі модернізували зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 протиповітряної оборони для наземних наступальних операцій. З цією метою комплекс пройшов дві основні модифікації — зміни торкнулися як самих ракет, так і радіолокатора виявлення. Детально про те, як російські військові експериментують із системою С-300, щоб розширити можливості з ураження наземних цілей, пишуть оглядачі Army Recognition.

Автори матеріалу нагадали, що ще 2022 року росіяни використовували для ударів по наземних об'єктах України комплекси С-300. Але для цього довелося внести певні зміни в систему, яка спочатку призначена для ППО.

Щоб перепрофілювати С-300 для завдавання ударів по наземних цілях, необхідно було провести дві основні модифікації, зазначають експерти. По-перше, радіолокатор виявлення (РЛВ) і алгоритми програмного забезпечення переналаштовуються на виявлення і супровід наземних загроз замість повітряних цілей. Це передбачає коригування параметрів і алгоритмів системи для ідентифікації та ураження наземних цілей, таких як транспортні засоби або підрозділи сухопутних військ.

По-друге, модифікуються самі ракети. Для ураження наземних загроз ракети оснащуються різними типами боєголовок, наприклад фугасно-осколковими або бронебійними, які більш ефективні проти наземних цілей. Крім того, необхідно внести зміни в систему наведення ракети, щоб поліпшити траєкторію і точність ураження наземних цілей.

І хоча російські джерела повідомляють про ураження цими ракетами тих чи інших об'єктів на території України, їхню точність під час наземних атак ставлять під сумнів.

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В Україні працюють над модернізацією ЗРК С-300 та "Бук", – Міноборони

"Використання Росією ракет класу "земля-повітря" таких, як С-300, для наземних наступальних операцій в Україні натякає на глибшу проблему в російському військовому арсеналі, що потенційно вказує на брак виробництва ракет класу "земля-земля", — вважають експерти.

Серед причин такої нестачі оглядачі називають санкції Заходу, через які доступ до необхідних компонентів для виробництва такої зброї в Росії обмежений. Крім того, тривалий характер конфлікту і високі темпи використання ракет, можливо, призвели до виснаження російських запасів ракет класу "земля-земля".

Також оглядачі звернули увагу на те, що виробництво складної військової техніки, такої як ракети, є ресурсномістким процесом, що вимагає значних витрат часу та інвестицій. Тому в майбутньому Росія може натрапити на труднощі в нарощуванні виробництва ракетного озброєння, щоб задовольнити потреби тривалого конфлікту.

Раніше повідомлялося, протягом минулого тижня ЗСУ уразили три російські зенітні ракетні комплекси "Бук-М2" на Донецькому напрямку. У пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ уточнили, що один російський ЗРК розбитий повністю, ще два вийшли з ладу і відновленню не підлягають.