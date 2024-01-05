"Уничтожено до основания": Силы спецопераций поразили три российских ЗРК в Донецкой области (видео)
Командование отмечает, что в результате атак Сил обороны один российский ЗРК разбит полностью, еще два вышли из строя и восстановлению не подлежат.
За неделю украинские воины поразили три российских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" на Донецком направлении. Об этом в пятницу, 5 января, сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ в Telegram.
В ВС РФ еще минус три ЗРК: детали
Как отмечают в пресс-службе, благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении вражеская армия только за одну неделю потеряла три зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36.
Кроме того, в сообщении добавляют, что операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили и осуществили корректировку огня ракетно-артиллерийских подразделений Сил обороны по целям противника.
Вследствие атаки, один зенитный ракетный комплекс был "уничтожен дотла", еще два вышли из строя и не могут быть восстановлены. Также в ССО показали кадры работы украинских защитников.
"Охота на вражеские цели продолжается", — добавляют в пресс-службе.
Уничтожение российских ЗРК "Бук"
Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что бойцы 14-го отдельного полка ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М1-2", который дислоцировался в районе временно оккупированного Донецка.
2 января в пресс-службе ССО в Telegram сообщили, что в Донецкой области бойцы Сил специальных операций (ССО) навели огонь HIMARS на российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М2", в результате чего вражеская техника была уничтожена.
Напомним, 29 декабря стало известно, что в районе Серебрянского лесничества Луганской области бойцы Волынской бригады теробороны отбили российский штурм. В результате противнику пришлось отступить, понеся потери.
В тот же день на Купянском направлении украинские военные уничтожили российскую колонну, которая состояла из по меньшей мере пяти российских танков. Украинский БПЛА отслеживал движение российской техники и корректировал удары артиллеристов ВСУ.