Война за Тайвань может обойтись миру в $10 трлн или 10% мирового ВВП, — Bloomberg

Аналитики агентства рассмотрели два сценария возможного развития событий. Первый — вторжение Китая на Тайвань с последующим вмешательством США, второй — торговая блокада острова.

Вероятная война из-за Тайваня может обойтись мировой экономике в 10 трлн долларов, что равняется примерно 10 % мирового ВВП. Это больше, чем ущерб от войны в Украине, пандемии COVID и глобального финансового кризиса. Такие данные приводят аналитики агентства Bloomberg в материале от 9 января.

"Растущая экономическая и военная мощь Китая, растущее чувство национальной идентичности Тайваня и нестабильные отношения между Пекином и Вашингтоном создают все условия для кризиса", — пишут авторы публикации.

Было отмечено, что напряженность вокруг Тайваня несколько ослабла на ноябрьском саммите между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином, который пообещал принять "радушные" меры в этом направлении. Однако многие аналитики не ставят под сомнение вероятность неизбежного китайского вторжения на Тайвань, пишет Bloomberg.

В публикации эксперты рассмотрели два сценария — вторжение Китая на Тайвань, в случае которого в конфликт будут втянуты Соединенные Штаты, а также торговую блокаду острова.

В первом случае были названы следующие последствия:

падение торговли с Тайванем на 100%;

снижение ВВП Тайваня на 40%, ВВП Китая — на 16,7%, ВВП США — на 6,7%;

снижение мирового ВВП на 10,2%, при этом сильнее всего пострадают страны Восточной Азии, в том числе Южная Корея и Япония.

Аналитики акцентируют на том, что относительно большой процент ущерба для Китая обусловлен разрывом связей с основными торговыми партнерами и отсутствием доступа к передовым полупроводникам. В то же время ущерб для США во многом связан с зависимостью компании Apple от азиатской цепочки поставок электроники.

Блокада же острова грозит следующими последствиями:

ВВП Тайваня снизится на 12,2%, Китая — на 8,9%, США — на 3,3%;

снижение мирового ВВП составит 5%.

Моделирование стоимости войны за Тайвань

В любом из сценариев ключевой проблемой станет потеря производимых на Тайване чипов и полупроводников. Аналитики обратили внимание на рыночную капитализацию 20 крупнейших клиентов тайваньской Semiconductor Manufacturing, которая достигает 7,4 трлн долларов. Кроме того, следует учитывать что блокада острова нарушит движение через Тайваньский пролив, который является один из самых загруженных морских путей в мире.

Напомним, по мнению обозревателей Defence News, армия США на данный момент не располагают достаточным количеством боеприпасов в Индо-Тихоокеанском регионе. В случае потенциального конфликта с Китаем для удовлетворения потребностей американских сил производство 155-мм снарядов должно быть увеличено в 3,6 раза.