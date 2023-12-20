Чтобы воевать с Китаем армии США нужно почти в четыре раза больше боеприпасов, — эксперты

По мнению экспертов, в случае конфликта с Китаем, у американских сил закончатся критически важные боеприпасы всего за восемь дней. Например, все носители ракет Tomahawk смогут выпустить примерно 2300 боеприпасов без дозарядки.

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Американский вооруженные силы на данный момент не располагают достаточным количеством боеприпасов в Индо-Тихоокеанском регионе. В случае потенциального конфликта с Китаем для удовлетворения потребностей армии США производство 155-мм снарядов должно быть увеличено в 3,6 раза. Об этом говорится в материале Defence News от 19 декабря.

Авторы публикации отметили, что данная проблема выросла на фоне событий в Украине и Израиле. В частности, украинским вооруженным силам было предоставлено в начале 2023 года 300 000 155-мм артиллерийских снарядов из своих запасов военного резерва в Израиле. На то время это был единственный конфликт, в котором США принимали активное участие, однако после теракта, совершенного ХАМАС 7 октября, ситуация изменилась.

Обозреватели посчитали, что Украина расходует от 110 000 155-мм снарядов в месяц при заявленной минимальной потребности в 356 400 снарядов в месяц. При этом украинским силам желательно иметь до 600 тысяч снарядов ежемесячно.

"Даже удвоив производство снарядов, США выпускают только 28 000 в месяц. Это означает, что текущие расходы Украины на 155-мм снаряды превышают ежемесячное производство США примерно в 3,6 раза".

Рассуждая в таком ключе обозреватели подчеркнули, что часть запасов военного резерва Тихоокеанского региона может быть задействована, чтобы покрыть дефицит, однако в таком случае американская армия будет ослаблена в случае непредвиденных ситуаций с Китаем.

"Вряд ли это имеет смысл, когда в Национальной оборонной стратегии Китай назван главным вызовом для Соединенных Штатов", — отмечают эксперты.

Артиллерия — не единственная проблема

Кроме ситуации с артиллерийскими снарядами, еще одной проблемой может стать нехватка авиабомб и ракет Tomahawk. Например, согласно документам о закупках, в 2022 финансовом году США закупят только 3000 боеприпасов JDAM и 2000 высокоточных бомб SDM. Это количество израильская авиация потратила за шесть дней.

Важно

Ударные подводные лодки США будут вооружены новым вариантом ракет Tomahawk

Что касается ходовых ракет Tomahawk, то военные учения неоднократно показывали что у США закончатся критически важные боеприпасы всего за восемь дней, если с Китаем начнется конфликт высокой интенсивности. По подсчетам экспертов, в распоряжении ВМС находится около 4 000 этих ракет. Если 20% ячеек системы вертикального пуска надводного флота США и 100% ячеек VLS подводного флота оснащены "Томагавками", и если 80% надводного флота, 60% ударных подводных лодок и 33% стратегических подводных лодок США могут быть развернуты в конфликте, то американские силы могут выпустить примерно 2 300 Tomahawk без дозарядки.

"Таким образом, запас "Томагавков" у ВМС настолько мал, что они, скорее всего, не смогут перезарядить все свои корабли даже один раз", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США намерены развернуть в Тихоокеанском регионе новые комплексы Typhon с ракетами средней дальности Tomahawk и SM-6. Данная инициатива реализуется в рамках усилий по сдерживанию Китая от вторжения на Тайвань.