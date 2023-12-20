Щоб воювати з Китаєм армії США потрібно майже вчетверо більше боєприпасів, — експерти

На думку експертів, у разі конфлікту з Китаєм, у американських сил закінчаться критично важливі боєприпаси всього за вісім днів. Наприклад, усі носії ракет Tomahawk зможуть випустити приблизно 2300 боєприпасів без додаткового заряджання.

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Американські збройні сили наразі не мають у своєму розпорядженні достатньої кількості боєприпасів в Індо-Тихоокеанському регіоні. У разі потенційного конфлікту з Китаєм для задоволення потреб армії США виробництво 155-мм снарядів має бути збільшене в 3,6 раза. Про це йдеться в матеріалі Defence News від 19 грудня.

Автори публікації зазначили, що ця проблема зросла на тлі подій в Україні та Ізраїлі. Зокрема, українським збройним силам було надано на початку 2023 року 300 000 155-мм артилерійських снарядів зі своїх запасів військового резерву в Ізраїлі. На той час це був єдиний конфлікт, у якому США брали активну участь, однак після теракту, вчиненого ХАМАС 7 жовтня, ситуація змінилася.

Оглядачі порахували, що Україна витрачає від 110 000 155-мм снарядів на місяць за заявленої мінімальної потреби в 356 400 снарядів на місяць. При цьому українським силам бажано мати до 600 тисяч снарядів щомісяця.

"Навіть подвоївши виробництво снарядів, США випускають тільки 28 000 на місяць. Це означає, що поточні витрати України на 155-мм снаряди перевищують щомісячне виробництво США приблизно в 3,6 раза".

Міркуючи в такому ключі, оглядачі наголосили, що частина запасів військового резерву Тихоокеанського регіону може бути залучена, щоб покрити дефіцит, однак у такому разі американська армія буде ослаблена в разі непередбачуваних ситуацій із Китаєм.

"Навряд чи це має сенс, коли в Національній оборонній стратегії Китай названо головним викликом для Сполучених Штатів", — зазначають експерти.

Артилерія — не єдина проблема

Крім ситуації з артилерійськими снарядами, ще однією проблемою може стати нестача авіабомб і ракет Tomahawk. Наприклад, згідно з документами про закупівлі, у 2022 фінансовому році США закуплять лише 3000 боєприпасів JDAM і 2000 високоточних бомб SDM. Цю кількість ізраїльська авіація витратила за шість днів.

Важливо

Ударні підводні човни США будуть озброєні новим варіантом ракет Tomahawk

Що стосується ходових ракет Tomahawk, то військові навчання неодноразово показували, що у США закінчаться критично важливі боєприпаси лише за вісім днів, якщо з Китаєм почнеться конфлікт високої інтенсивності. За підрахунками експертів, у розпорядженні ВМС перебуває близько 4 000 цих ракет. Якщо 20% осередків системи вертикального пуску надводного флоту США і 100% осередків VLS підводного флоту оснащені "Томагавками", і якщо 80% надводного флоту, 60% ударних підводних човнів і 33% стратегічних підводних човнів США можуть бути розгорнуті в конфлікті, то американські сили можуть випустити приблизно 2 300 Tomahawk без додаткового заряджання.

"Таким чином, запас "Томагавків" у ВМС настільки малий, що вони, найімовірніше, не зможуть перезарядити всі свої кораблі навіть один раз", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили США мають намір розгорнути в Тихоокеанському регіоні нові комплекси Typhon з ракетами середньої дальності Tomahawk і SM-6. Ця ініціатива реалізується в рамках зусиль зі стримування Китаю від вторгнення на Тайвань.