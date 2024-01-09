Замечания к каждой второй статье: нардеп оценила законопроект о мобилизации (видео)

По словам представительницы оборонного комитета Рады Соломии Бобровской, в спайке с новым законопроектом идут изменения в Криминальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают "много неприятных вещей".

Народные депутаты Украины считают, что законопроект №10378 о мобилизации нуждается в существенной доработке. Об этом сказала народный депутат Украины от партии "Голос", член комитета Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью "Радио Свобода" 9 января.

"Все пять дней, когда заседал Комитет, и сегодня мы продолжаем заседать, идет обсуждение по каждой фактически статье, и к каждой второй у нас есть замечания. Они есть либо технико-юридического характера, либо к самому содержанию этих статей", — сообщила нардеп.

Бобровская отметила, что к упомянутому законопроекту прилагаются изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Криминальный кодекс Украины. По ее словам, в эти реформы заложено "очень много неприятных вещей", в частности увеличение штрафов и усиление криминальной ответственности.

Соломия Бобровская считает, что законопроект №10378 нуждается в доработке

Депутат заявила, что выступает против таких ужесточений и не поддерживает предоставление полиции права задерживать человека от трех часов до трех суток для выяснения его персональных данных. Политик считает, что в украинском обществе такие меры не работают, поэтому для привлечения граждан в армию нужны поощрения.

"Мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые похищения с улиц, которые являются незаконными. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности", — сказала Бобровская.

Напомним, 8 января народный депутат Анастасия Радина сообщила, что Комитет по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Украины сделал заключение на правительственный законопроект о мобилизации и обнаружил в нем ряд норм, которые могут повлечь коррупционные риски.

Ранее, 5 января, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что в законопроекте о мобилизации фигурируют граждане Украины мужского пола, которые на данный момент пребывают за границей.