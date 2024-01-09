За подарки: детей в оккупации заставляют писать письма благодарности для ВС РФ, — ЦНС

По информации подполья, подарочные наборы для Алешковского дома-интерната закупили местные "власти", однако детям говорят, что это сделала российская армия.

Детей на временно оккупированных территориях Украины вынуждают писать письма благодарности российским оккупантам. В обмен за это им выдают подарки. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 9 января.

По информации украинского подполья, противник продолжает циничную политику, которая направлена на то, чтобы попытаться перевоспитать детей. В этот раз этот процесс коснулся жителей Алешковского дома-интерната.

"Оккупанты заставили детей Алешковского дома-интерната писать письма российским солдатам. По идее, это должны были быть письма благодарности за подарок, которые "солдаты" передали детям", — говорится в сообщении.

В реальности все немного иначе. Подарочные наборы для детей закупила оккупационная администрация, однако был приказ выставить все это так, якобы захватчики самостоятельно закупили подарки для малышей за письма благодарности.

Соответсвенно, продолжают в Центре национального сопротивления, детям пытаются внушить положительное отношение к российским солдатам.

"Такие меры являются частью целенаправленной политики врага по изменению самоидентификации украинских детей, что является одним из признаков геноцида", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 января сообщалось, что российские гестаповцы проверяют украинских детей во время праздников. Противник пытается не допустить "враждебные символы" празднования, в частности украинских или западных сказочных персонажей, рассказали координаторы подполья.