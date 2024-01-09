Помог более 1000 уклонистам: в Одесской области разоблачили судью (фото)

По информации следствия, незаконную деятельность подозреваемый вел с апреля 2022 года. Сейчас продолжается расследование, судье грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В Одесской области разоблачили судью, который за деньги помогал военнообязанным беглецам незаконно выезжать за границу. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По информации следствия, махинациями занимались в Белгород-Днестровском горрайонном суде. Подозреваемый судья принимал решения, которые позволяли беглецам покидать территорию Украины.

Фото: СБУ Фото: СБУ

За такую услугу мужчины платили 3,5 тысячи долларов. В СБУ говорят, что незаконную деятельность вели еще с апреля 2022 года и за это время подозреваемый помог сбежать более 1000 уклонистам.

Как выяснило следствие, в суде за деньги принимали решение о том, что у военнообязанного мужчины якобы проживают несовершеннолетние дети за границей. Далее "клиенты" могли уклониться от мобилизации и выехать с территории Украины.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Отмечается, что посредником в такой схеме был адвокат. Он искал мужчин, которые хотели уехать из Украины и именно через него мужчины передавали деньги за "помощь". Свои услуги подозреваемые предлагали через Instagram и Facebook. Для этого они публиковали соответствующие объявления.

Фото: СБУ

Правоохранители задокументировали получение взятки судьей, сейчас ему сообщили о подозрении. За предоставление таких "услуг" подозреваемый может сесть за решетку на 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника времен до Революции Достоинства, который помогал мужчинам уклоняться от мобилизации. Так, беглецы могли выехать из Украины как водители автобуса за 7 тысяч долларов. Теперь организатору схемы грозит от 7 до 9 заключения.

Также недавно пркиордонники разоблачили десять мужчин, которые пытались сбежать из Украины на лодке в Молдову. За такой "билет" каждый из них должен был заплатить по 5 тысяч долларов.