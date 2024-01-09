Артиллеристы применили САУ "Паладин" по минометному расчету оккупантов в укрытии (видео)

Захватчики обустроили позицию за разрушенными домами и пытались замаскировать технику.

Украинские артиллеристы применили САУ M109 "Паладин" и уничтожили российский 120 мм миномет. В Facebook 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко опубликовала результаты работы.

Бойцы зафиксировали, что захватчики обустроили позицию за разрушенными домами. Они решили замаскировать миномет, но этого сделать им не удалось.

САУ M109 американского производства успешно справилась с задачей. Миномет был уничтожен.

"Слава ВСУ!" — говорится в сообщении.

САУ M109: история применения: история применения

Американскую самоходную гаубицу M109 разработали еще в 60-х годах XX века. Технику модернизировали с 1962 по 2003 год. Также она выпускалась по лицензии в 1990-х годах на территории Южной Кореи. Последняя версия самоходной гаубицы — M109A7.

Впервые M109 применили во время Вьетнамской войны в реальных боевых условиях во время Вьетнамской войны. Впоследствии САУ уже использовалась в других конфликтах. В США остается основной самоходной артиллерийской системой войск страны в ближайшем будущем. Система является стандартной САУ стран, входящих в НАТО, в значительных количествах поставлялась также в ряд других стран и использовалась во многих региональных конфликтах.

Напомним, 2 августа бойцы 17 танковой эффективно применили САУ M109. Командир батареи под псевдонимом "Тайсон" рассказал, что благодаря точным ударам артиллерии и ПВО удается успешно бороться с артустановками российских оккупантов. Расчет впоследствии показал применение САУ по вражеской пехоте.