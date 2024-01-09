Артиллеристы применили САУ "Паладин" по минометному расчету оккупантов в укрытии (видео)

Захватчики обустроили позицию за разрушенными домами и пытались замаскировать технику.

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Украинские артиллеристы применили САУ M109 "Паладин" и уничтожили российский 120 мм миномет. В Facebook 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко опубликовала результаты работы.

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Бойцы зафиксировали, что захватчики обустроили позицию за разрушенными домами. Они решили замаскировать миномет, но этого сделать им не удалось.

САУ M109 американского производства успешно справилась с задачей. Миномет был уничтожен.

"Слава ВСУ!" — говорится в сообщении.

САУ M109: история применения: история применения

Американскую самоходную гаубицу M109 разработали еще в 60-х годах XX века. Технику модернизировали с 1962 по 2003 год. Также она выпускалась по лицензии в 1990-х годах на территории Южной Кореи. Последняя версия самоходной гаубицы — M109A7.

Впервые M109 применили во время Вьетнамской войны в реальных боевых условиях во время Вьетнамской войны. Впоследствии САУ уже использовалась в других конфликтах. В США остается основной самоходной артиллерийской системой войск страны в ближайшем будущем. Система является стандартной САУ стран, входящих в НАТО, в значительных количествах поставлялась также в ряд других стран и использовалась во многих региональных конфликтах.

Напомним, 2 августа бойцы 17 танковой эффективно применили САУ M109. Командир батареи под псевдонимом "Тайсон" рассказал, что благодаря точным ударам артиллерии и ПВО удается успешно бороться с артустановками российских оккупантов. Расчет впоследствии показал применение САУ по вражеской пехоте.