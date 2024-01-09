Артилеристи застосували САУ "Паладін" по мінометному розрахунку окупантів в укритті (відео)

Загарбники облаштували позицію за зруйнованими будинками та намагалися замаскувати техніку.

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Українські артилеристи застосували САУ M109 "Паладін" та знищили російський 120 мм міномет. У Facebook 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка опублікувала результати роботи.

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Бійці зафіксували, що загарбники облаштували позицію за зруйнованими будинками. Вони вирішили замаскувати міномет, але цього зробити їм не вдалося.

САУ M109 американського виробництва успішно впоралася з завданням. Міномет було знищено.

"Слава ЗСУ!", — йдеться у дописі.

САУ M109: історія застосування

Американську самохідну гаубицю M109 розробили ще у 60-х роках XX століття. Техніку модернізували з 1962 по 2003 рік. Також вона випускалася за ліцензією в 1990-х роках на території Південної Кореї. Остання версія самохідної гаубиці — M109A7.

Вперше M109 застосували під час В'єтнамської війни в реальних бойових умовах під час В'єтнамської війни. Згодом САУ вже використовувалася в інших конфліктах. У США залишається основною самохідною артилерійською системою військ країни у найближчому майбутньому. Система є стандартною САУ країн, які входять до НАТО, в значних кількостях постачали також у низку інших країн і використовувалася в багатьох регіональних конфліктах.

Нагадаємо, 2 серпня бійці 17 танкової ефективно застосували САУ M109. Командир батареї на псевдо "Тайсон" розповів, що завдяки влучним ударам артилерії та ППО вдається успішно боротися з артустановками російських окупантів. Розрахунок згодом показав застосування САУ по ворожій піхоті.