"Наберем 20%": офицер ВСУ объяснил, почему в армию будут брать не только мотивированных (видео)

Командир разведывательного взвода 28 ОМБр считает, что люди, которые приходят в ряды ВСУ, иногда видят негативное отношение к ним, поэтому и разочаровываются в армии.

Силы обороны невозможно пополнить только мотивированными гражданами, поскольку в таком случае удалось выполнить бы план только на 20%. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командир разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады Валид Ю. под псевдонимом "Крым".

По его словам, запрос командования только добровольцами выполнить невозможно. Он отметил, что мобилизованным нужно "человеческое отношение", чтобы они нашли мотивацию.

Командир разведывательного взвода отметил, что в Украине в армейских рядах не все в порядке с отношением к человеку. По его словам, нынешняя система службы не выполняет необходимых аспектов относительно того, что люди должны получить.

Валид отметил, что солдат должен иметь право на отдых. Он отметил, что ни один человек не выдержит в армии два года, имея дважды в год отпуск по 15 суток, он "выгорит просто".

"Представьте, если к ней отношение, скажем так, как к скоту — такое от некоторых командиров. Это то, что убивает мотивацию. Люди приходят в армию и разочаровываются", — пояснил военный.

Мобилизация и выезд за пределы Украины

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что порядок пересечения границы украинцами во время военного положения определяет постановление Кабмина №57. В Украине увеличилось количество попыток подделки документов, использование фальшивых документов и неподтверждение цели поездки мужчин. Пограничники имеют законное право требовать дополнительные документы с ТЦК и СП.

Напомним, военный дал совет мужчинам, как подготовиться к службе. По словам бойца 24-й ОМБр Вячеслава Журбы, военнообязанные мужчины должны понимать, что рано или поздно они попадут на фронт. Поэтому важно заранее позаботиться о том, где будет проходить служба.