"Легализовали нарушение": в Раде изменили законопроект о реестре военнообязанных, – нардеп

По словам народного депутата Ирины Фриз, комитет Верховной Рады принял решение касательно закона о реестре военнообязанных, нарушающее нормы регламента и законодательства.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам безопасности принял решение рекомендовать ко второму чтению законопроект об усовершенствовании порядка и использования воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения (№10062). Об этом написала народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз в Facebook 9 января.

Ирина Фриз отметила, что законопроект был создан для формирования реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упрощения получение статуса УБД ветеранами. По словам депутата, документ имеет "благородную цель", однако "ложное и противоправное исполнение".

Нардеп утверждает, что новая редакция законопроекта содержит изменения в законодательство, которые не предусмотрены данным проектом закона. Согласно ее утверждению, в текст были добавлены почти 4 страницы изменений, которые не принимались в первом чтении законопроекта.

"Итак, комитет принял решение, которым нарушил действующий регламент. Вместо того чтобы МО внес это отдельным законопроектом, члены комитета фактически легализовали нарушение собственно закона о регламенте", — написала Фриз.

Политик также упомянула о том, какие личные данные военнообязанных не будут вносить в реестр в соответствии с новой редакцией законопроекта. Речь идет о:

сведениях о выезде за пределы Украины и возвращении (дата и страна, которую посещает гражданин);

сведениях о принудительном исполнении решения в отношении лица-должника (реквизиты и данные исполнительного документа);

сведениях о членах семьи (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНУКПП);

других персональных данных, которые позволяют идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста.

Ирина Фриз о новой редакции законопроекта Ирина Фриз о новой редакции законопроекта

Напомним, 16 октября СМИ писали, что в Украине уже работает Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег". Сообщалось, что инициатива предусматривает передачу Минобороны Украины информации о лицах от 17 до 60 лет, которыми располагают государственные реестры Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и прочих ведомств.

Член комитета Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская 9 января также заявила, что законопроект №10378 о мобилизации нуждается в существенной доработке, так как у депутатов есть замечания "к каждой второй статье".