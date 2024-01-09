"Нам есть что ответить": в семье Гринкевичей впервые отреагировали на скандал с закупками МО

Сын Игоря Гринкевича назвал скандал, где фигурирует его отец, заказным, и заявил, что члены их семьи не собираются выезжать из страны за границу.

Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман впервые отреагировал на обвинения своего отца Игоря в хищении средств для ВСУ. Он считает, что скандал заказной. Об этом 9 января он написал в своем Инстаграме.

По его словам, деятельность его семьи происходила в рамках действующего законодательства, а его семья не будет оправдываться, потому что не в чем.

"Мы уверены, что наша деятельность происходила в условиях действующего законодательства. Оправдываться, лить грязь, искать компромат или его создавать точно не будем! Мы точно знаем, кто заинтересован в этом скандале, его непосредственных заказчиков и выгодоприобретателей. Мы убеждены, что правоохранители всех уровней и непосредственно в МО разберутся во всем, пользуясь официальными данными", — написал он.

"Заказчиков" скандала Роман Гринкевич не назвал и заявил, что бежать за границу члены его семьи не собираются.

"Нам есть что ответить, но делать это будем исключительно законным способом, аргументированно и четко. И еще — выезжать за границу мы не собираемся", — написал он.

Коррупционный скандал с Игорем Гринкевичем

ГБР 9 декабря сообщило о разоблачении бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Он пытался дать полмиллиона долларов взятки должностному лицу бюро, чтобы вернуть имущество своих компаний, которое было изъято в ходе уголовного производства. По данным следствия, предприниматель поставлял Минобороны одежду, будучи владельцем строительных фирм. Компании подозреваемого победили в 23 тендерах на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен. По данным СМИ, неназванный предприниматель — Игорь Гринкевич.

22 декабря 2023 года в Министерстве обороны Украины сообщили, что раскрыли схему хищения денег на артиллерийских снарядах для ВСУ. По информации правоохранителей, руководитель одного из главных управлений Минобороны перезаключил соглашение с поставщиком, что существенно сократило сроки и стоимость снарядов. Как сообщали СМИ, речь может идти об Игоре Гринкевиче.

8 января глава Минобороны Рустем Умеров высказался о скандале с хищением 1,5 млрд гривен, которые должны были пойти на ВСУ. По его словам, новая архитектура закупок помогла сэкономить более 3 миллиардов гривен, а решений коррупционных скандалов в ближайшее время будет только больше.

9 января заместитель министра обороны Виталий Половенко проинформировал, что остался один контракт с компаниями, которые связаны с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем.