Россия снова использовала ракеты КНДР при обстрелах Украины, — Белый дом

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, США пока оценивают последствия ударов по Украине северокорейскими ракетами.

Россия применила несколько ракет производства Северной Кореи во время обстрела Украины 6 января. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга 9 января.

По словам Кирби, сейчас в Штатах оценивают последствия подобных ударов по Украине.

"Россия была вынуждена искать военную технику у стран-единомышленников, одним из таких государств является Северная Корея, и КНДР недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет", — сказал он.

Также Кирби отметил, что РФ развернула эти ракеты против Украины и использовала их во время обстрела 6 января в количестве нескольких экземпляров.

Кроме того, Кирби напомнил, что Штаты уже сообщали о первом известном запуске Россией по Украине северокорейской баллистической ракеты 30 декабря.

Джон Кирби на брифинге (смотреть с 10 минуты)

Напомним, что в ночь на 6 января Вооруженные силы Российской Федерации дважды обстреляли город Покровск, что в Донецкой области. В результате обстрела загорелись автомобили и гараж. Глава ОВА сообщил, что российские оккупанты ударили по административному зданию. По информации чиновника, под завалами людей не было, однако есть раненые. По его словам, российские захватчики дважды за ночь атаковали Покровск. В результате обстрелов в городе вспыхнул пожар.