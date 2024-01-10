В России заявили об атаке БПЛА на Саратовскую область: подробности

Беспилотник самолетного типа, как заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, уничтожили силы ПВО над территорией Энгельсского района, где расположен военный аэродром.

Сегодня ночью в Саратовской области зафиксировали беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram 10 января.

В сообщении указано, что осуществлена попытка атаки по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО якобы сбили украинский дрон.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram также прокомментировал произошедшее. Он отметил, что беспилотник уничтожили силы ПВО над территорией Энгельсского района.

По его словам, никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры городов и сел Российской Федерации нет. Все объекты работают в штатном режиме.

Взрывы в России

На Тамбовском пороховом заводе 11 ноября прогремел взрыв. По информации российских медиа, на территории города Котовск вспыхнул пожар на предприятии. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В половине двенадцатого ночи вспыхнул огонь. На место происшествия прибыли спасатели. Огонь удалось ликвидировать через полтора часа.

В конце сентября БПЛА взорвался в Саратовской области. Он, предположительно, летел в сторону военного аэродрома в Энгельсе. По данным СМИ, силы ПВО РФ сумели сбить беспилотник неподалеку от села Кленовые Вершины в Калининском районе, расположенного примерно в 420 километрах от границы с Украиной. Летательный аппарат рухнул в поле, где взорвался и образовал довольно большую воронку.

В Минобороны РФ 30 декабря сообщили об атаке дронов в четырех регионах. БПЛА якобы фиксировали над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

Напомним, в КГГА 9 января рассказали, что во время разборки руин на территории столицы возросло количество жертв обстрела 29 декабря. На тринадцатый день разборки завалов после удара РФ в Киеве обнаружили останки еще одного тела. Установить этот факт помогла сверка данных с Нацполицией.