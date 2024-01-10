В Китае испытывают новую конструкцию морфинг-крыльев для будущих самолетов

Обозреватели пояснили, что новая конструкция крыла похожа на крылья птиц и позволит менять форму самолета во время полета, повышая его летные характеристики.

Специалисты Китайского научно-исследовательского института (AVIC) разработали конструкцию трансформируемого крыла, способную изменять форму во время полета. Изобретение будет применено в будущих самолетах с изменяемой геометрией, пройдя перед этим серию испытаний. Об этом 9 января сообщили в Global Times.

Отмечается, что инженеры AVIC успешно завершили теоретическую проверку полнорешетчатой распределенной трансформируемой структуры крыла на основе механических метаматериалов. В ходе разработке "произошел прорыв в нескольких основных технологиях", включая характеристику механических метаматериалов, проектирование ячеистой конфигурации, обратимую сборку решетчатых структур и т.д.

По словам редактор пекинского журнала Aerospace Knowledge Ван Яньана, трансформируемые крылья это передовая технология, позволяющая самолетам гибко менять форму без использования жестких конструкций рулей, применяемых в настоящее время на самолетах, которые могут делать только ограниченные движения при управлении самолетом.

Такое крыло похоже на крылья птиц, которые могут менять форму без множества ограничений. Фактически технология позволяет производить тонкую настройку самолета, обеспечивая лучший контроль над машиной.

Технология будет применена при создании так называемых междоменных самолетов предназначенный для полетов на очень разных высотах, от низких высот с плотной атмосферой до высоких высот с разреженным воздухом, а также на очень разных скоростях, от дозвуковых до гиперзвуковых.

"Это требует, чтобы аэродинамическая форма самолета подстраивалась под изменения окружающей среды", — пояснил Ван Яньан.

В то же время эксперт не ожидает, что новая технология будет применена в ближайшее время, поскольку конструкции предстоит пройти долгий путь летных испытания на опытных образцах. Также пока неизвестно, будет ли применена новая технология в военных целях.

Ранее сообщалось, что по словам генерал-майора ВВС США Дэвида Снодди, Штаты по-прежнему обладают технологическим преимуществом в области ведения радиоэлектронной войны, однако в последнее время и Россия и Китай серьезно продвинулись в этом аспекте. Генерал отметил, что китайские специалисты на протяжении многих лет внимательно изучали американский потенциал, чтобы усилить свои возможности в этой сфере.