Для войны против Украины: Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон, — Sky News

По данным журналистов, "несколько единиц" специально разработанного беспилотника было предложено России в рамках соглашения, стоимость которого оценивается более чем в 2 млн долларов.

Иран представил России свой последний беспилотный летательный аппарат Shahed-107, предназначенный для эффективных взрывных и разведывательных операций. Этот беспилотник может использоваться как средство для нанесения ударов, в том числе в отношении Украины.Об этом сообщает издание Sky News.

Беспилотник Shahed-107 описывается как ударный и разведывательный летательный аппарат, вероятно, оборудованный передовой технологией поиска боевых целей. Его возможности сравнивают с британскими и американскими реактивными системами залпового огня, которые применяются украинскими вооруженными силами.

Источник издания также сообщил, что России могли быть предложены "несколько единиц" специально разработанных беспилотных летательных аппаратов в рамках соглашения, стоимость которого оценивается более чем в 2 миллиона долларов.

По информации от источников, это свидетельствует о "значительной работе в области проектирования сил", проводимой Ираном в поддержку интересов России в контексте Украины.

Отметим, что Shahed-107 относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным оперением.

Дрон имеет длину около 2,5 метров и размах крыльев в три метра, что позволяет его запускать с транспортного средства. Предполагается, что у него будет радиус действия до 1500 километров.

Вероятно, беспилотник будет оборудован трансмиттером для передачи видео. Эти разведывательные возможности позволяют использовать летательный аппарат для идентификации целей на линии фронта, что может быть полезным для поражения другими беспилотниками или системами вооружения.

Напомним, что 9 января спикер командования Юрий Игнат назвал новую модель дрона-камикадзе с реактивным двигателем миниатюрной крылатой ракетой и подчеркнул, что на сегодня нет подтверждения информации об уничтожении Shahed-238 в Украине.

8 января сообщалось, что на территории Украины якобы был сбит первый беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем. Вражеский дрон долетел до середины страны. Он двигался со скоростью более 500 километров в час.