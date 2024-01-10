Электронные повестки в Украине: нардеп раскрыл предложения комитета Рады по законопроекту

Оборонный комитет Рады выдвинул предложения, что стоит изменить в законопроекте о мобилизации. Они касаются отсрочек, увольнения с военной службы и вручения повесток по электронной почте.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выдвинул свои предложения по законопроекту о мобилизации. Деталями 10 января поделился народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Важные новости по мобилизационному законопроекту", — объявил он.

Отсрочки

Оборонный комитет ВР предлагает оставить право на отсрочку для некоторых категорий украинцев, которых хотели ее лишить.

В частности, предлагается, чтобы на отсрочку от мобилизации все же могли рассчитывать:

соискатели образования, которые учатся последовательно — без учета специальности;

лица, зачисленные на интернатуру;

ученые и преподаватели, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Электронные повестки

Правительственный законопроект предусматривал вручение повесток по электронной почте. В парламентском комитете предлагают исключить соответствующую норму.

Увольнение со службы

Предлагается ввести основание для увольнения со службы для военных, чьи родственники погибли во время участия в АТО. Также в комитете ВР призвали сократить сроки увольнения тех, кто проходит срочную службу.

"Еще важные победы. Работаю дальше", — добавил Гончаренко.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко информировал, что в Минобороны согласились сохранить право на отсрочку для лиц с инвалидностью всех групп и их мужей.

9 января нардеп и член оборонного комитета ВР Соломия Бобровская рассказала, что к содержанию каждой второй статьи законопроекта о мобилизации возникают замечания.