В Харькове строят первую "подземную школу": как она выглядит (видео)

В одном из районов Харькова возводят школу под землей. Если строительство и в дальнейшем будет идти по плану, ее откроют уже весной.

В Харькове продолжается строительство первой "подземной школы". Об этом сообщил 10 января городской голова Игорь Терехов, опубликовав кадры помещений изнутри.

Мэр рассказал, что школа находится в Индустриальном районе Харькова. Ее строительство несмотря на обстрелы ВС РФ и холода идет четко по графику.

"Сегодня уже смонтированы все бетонные конструкции, поэтому сейчас работа сосредоточена на гидро- и теплоизоляции, проведении систем канализации, водопровода и установке вентиляции", — отметил Терехов.

По его словам, подрядчики обещают придерживаться заданного темпа. В таком случае уже с марта первая "подземная школа" сможет принимать детей. Когда заведение будет готово, власти обещают начать возведение следующей такой школы — в одном из центральных районов Харькова.

Напомним, поздно вечером 9 января ВС РФ обстреляли Харьков. Мэр города Игорь Терехов передавал, что, по предварительным данным, удары были нанесены из вражеских ЗРК С-300 с территории Белгорода. От атаки пострадал детский оздоровительный центр, который, как подчеркнули в ОВА, является "исключительно гражданским объектом".

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову было нанесено два удара ракетами С-300. Он проинформировал, что были разрушены медицинский корпус и здание столовой, также повреждена территория оздоровительного центра. Обошлось без пострадавших.