Мэр Харькова анонсировал строительство первой подземной школы в Украине

По словам Игоря Терехова, школа будет отвечать самым современным требованиям к защитным сооружениям, что позволит продолжать учебный процесс даже в условиях ракетной угрозы.

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В Харькове построят первую в Украине подземную школу. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в официальном телеграм-канале.

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В Харькове переименовали улицы в честь "Да Винчи" и основателя "Фрайкора", — мэр

1 октября в Украине празднуют День работника образования, во время поздравлений Терехов заявил, что он благодарит каждого, кто продолжает работать даже в укрытиях. Он назвал Харьков самым интеллектуальным украинским городом благодаря учителям. Также харьковский мэр заявил, что город не будет сокращать расходы на образование в 2024 году, несмотря на имеющийся дефицит бюджета.

"Кроме этого, именно у нас мы планируем построить первую в Украине подземную школу, которая будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям", — заявил Терехов.

Он добавил, что укрытие позволит продолжать очно учиться тысячам детей даже во время ракетных угроз. Ранее Терехов говорил, что одна школа будет рассчитана на 450 детей и будет находиться в Индустриальном районе города.

Напомним, с сентября в Харькове работают классы, которые расположили прямо на станциях метрополитена. Школьники комбинируют онлайн и офлайн обучение.

22 августа, директор департамента науки и образования Харьковской ОГА Алексей Литвинов сообщил, что в Харьковской области в этом году в первый класс пойдут около 13,5 тысячи детей. Всего в регионе 224,5 тысячи школьников.