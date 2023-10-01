Мер Харкова анонсував будівництво першої підземної школи в Україні

За словами Ігоря Терехова, школа буде відповідати найсучаснішим вимогам до захисних споруд, що дозволить продовжувати навчальний процес навіть за умов ракетної загрози.

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У Харкові побудують першу в Україні підземну школу. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у офіційному телеграм-каналі.

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1 жовтня в Україні святкують День працівника освіти, під час привітань Терехов заявив, що він дякує кожному, хто продовжує працювати навіть у сховищах. Він назвав Харків найінтелектуальнішим українським містом завдяки вчителям. Також харківський мер заявив, що місто не буде скорочувати видатки на освіту у 2024 році попри наявний дефіцит бюджету.

"Крім цього, саме у нас ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд", – заявив Терехов.

Він додав, що укриття надасть змогу продовжувати очно навчатись тисячам дітей навіть під час ракетних загроз. Раніше Терехов казав, що одна школа буде розрахована на 450 дітей і знаходитиметься в Індустріальному районі міста.

Нагадаємо, з вересня у Харкові працюють класи, які розташували прямо на станціях метрополітену. Школярі комбінують онлайн та офлайн навчання.

22 серпня, директор департаменту науки і освіти Харківської ОДА Олексій Литвинов повідомив, що на Харківщині цьогоріч до першого класу підуть близько 13,5 тисячі дітей. Загалом у регіоні 224,5 тисячі школярів.