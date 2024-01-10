ВСУ поразили редкую САУ "Хоста" под Авдеевкой: в чем ее особенность (фото)

В начале полномасштабного вторжения российская армия имела всего 50 артустановок 2С34 "Хоста", рассказали аналитики Defense Express.

На Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины поразили редкую российскую самоходную артустановку 2С34 "Хоста" калибра 120-мм. Об этом сообщило издание Defense Express.

Украинские военные подбили российскую технику с помощью FPV-дрона-камикадзе. Однако обстоятельства, время и точное место атаки неизвестны.

САУ 2С34 "Хоста" САУ 2С34 "Хоста"

Что известно о САУ 2С34 "Хоста"

В 2008 году на вооружении российской армии появилась самоходная артустановка 2С34 "Хоста", в то же время стартовало ее серийное производство. "Хоста" является гибридом самоходной пушки и миномета калибра 120-мм. Эксперты отметили, что эту "Хосту" можно называть "глубокой модернизацией" САУ 2С1 "Гвоздика" с использованием наработок по самоходному миномету 2С31 "Вена".

По заявленным характеристикам, САУ "Хоста" может вести огонь на дальность всего до 13 километров, при этом темп стрельбы составляет десять выстрелов в минуту при боекомплекте до 40 выстрелов. Экипаж САУ — 4 человека, а боевая масса составляет 17 тонн.

В Defense Express считают, что из-за такой концептуальной неясности и характеристик ВС РФ, вероятно, не заказали производство значительного количества САУ. Зато справочник The Military Balance 2022 утверждает, что в начале полномасштабного вторжения российские военные имели лишь 50 артустановок такого типа. В частности, нидерландский сайт разведки Oryx насчитал только одну уничтоженную САУ "Хоста" и еще две, которые стали трофеями "тракторных войск" ВСУ в марте-апреле 2022 года.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что украинские бойцы захватили САУ "Хоста" во время боев. Бронетехнику нашли силы территориальной обороны.

9 января в пресс-службе СБУ сообщили, что бойцы ЦСО "Альфа" уничтожили российскую бронетехнику и личный состав врага с помощью FPV-дронов.