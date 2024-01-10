Южная Корея готова запустить в серию производство истребителей KF-21: с кем подпишут контракт

Корейские военные утверждают, что все шесть прототипов самолета прошли успешные испытания. Между тем самолет должен пройти еще одно тестирование, в частности, в экстремальных погодных условиях.

Южная Корея готовится к значительному этапу в своем стремлении создать собственный современный истребитель KF-21. Управление программ оборонных закупок (DAPA) намерено подписать контракт с компанией Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI), после чего начнется серийное производство машин. Об этом 10 января сообщили в Defence Blog.

"Это соглашение имеет решающее значение для начала крупномасштабного производства истребителя. Общая цель заключается в развертывании 120 KF-21 в ВВС Южной Кореи к 2032 году, что фактически заменит устаревший парк истребителей F-4 и F-5", — пишут обозреватели.

Представители DAPA заявили, что все шесть прототипов отечественного истребителя уже прошли необходимые испытания. Они включали в себя различные оценки характеристик, в том числе полеты на сверхзвуковых скоростях и испытания различный видов вооружения, подтверждая заявленные возможности самолета.

Между тем самолеты должны пройти еще один этап тестирования, в частности, в экстремальных погодных условиях. Испытания пройдут в центре Агентства оборонного развития в Сосане, недалеко от Сеула.

Стоимость контракта может достичь 6,1 миллиарда долларов. В разработке истребителя принимала участие и Индонезия, однако по состоянию на октябрь прошлого года страна просрочила некоторые платежи. В этой связи Сеул взял на себя обязательство покрыть около 60% расходов по проекту, а Джакарта и KAI совместно внесут оставшиеся 40%.

Напомним, некоторые военные обозреватели называют южнокорейский истребитель KF-21 долгостроем, поскольку работы над ним ведутся с 2015 года. Несмотря на ряд проблем, с которым столкнулся проект, истребитель был "доведен до ума" и прошел ряд испытаний в 2023 году. В частности, в марте самолет протестировали на возможность запускать ракеты класса "воздух-воздух" Meteor.