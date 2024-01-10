Россияне провели фильтрацию жителей Рубежного после падения собственной авиабомбы, — ЦНС

По информации координаторов подполья, из района, куда РФ сбросила авиабомбу, было выселено более 300 человек. Впоследствии в их домах россияне провели обыски.

Российские оккупанты использовали применение в понедельник, 8 января, авиабомбы на временно оккупированное Рубежное в Луганской области для проведения фильтрации жителей в городе. Об этом в среду, 10 января, сообщили в Центре национального сопротивления.

"Местная оккупационная администрация использовала эту ситуацию для проведения дополнительных фильтрационных мероприятий в городе", — говорится в сообщении.

В домах жителей провели обыски

Так, по информации в ЦНС, из района бомбежки было выселено более 300 человек. Впоследствии в их домах оккупанты провели обыски в отсутствие жителей.

Оккупанты задержали людей, которых заподозрили в "нелояльности"

Как добавляют координаторы подполья, людей удерживали во временных пунктах, где также проверили их данные, телефоны и наличие паспорта Российской Федерации.

В ЦНС отметили, что в результате россияне задержали ряд лиц, которых заподозрили в "нелояльности".

Падение авиабомбы в Рубежном: что известно

На Рубежное 8 января упала российская авиабомба ФАБ-250. По словам главы так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника, произошло якобы нештатное схождение боеприпаса.

Он сообщил, что в результате падения авиабомбы пострадавших нет. Из-за опасности взрыва бомбы часть жителей отселили в палатки неподалеку, некоторые из людей переехали к родственникам.

По словам главы Луганской ОГА Артема Лысогора, скрыть инцидент оккупанты не смогли из-за большого количества свидетелей. Квартал, на который упала бомба, был одним из немногих, которые остался целым после штурмов оккупантов весной 2022 года.

Также он сообщал, что в результате падения авиабомбы были пострадавшие. Некоторых людей госпитализировали, а некоторых перевезли в пункт временного пребывания.

Напомним, также 10 января в Центре национального сопротивления сообщили, что активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к большому массиву данных о "карательной системе" так называемой "ЛНР". В частности, узнали об узниках "иностранцев", преступлениях российских военных и имена коллаборационистов.

5 января в Центре национального сопротивления сообщили, что российские военные решили усилить пропаганду на временно захваченных территориях. В частности, враг продолжает промывать мозги детям, для этого в каждой школе оккупанты создают музейные центры "СВО".

22 декабря в ЦНС рассказали, что враг вывозит украинских детей в Москву на пропагандистскую выставку "Россия", где убеждают маленьких украинцев в том, что Украины не существует.