"Укроборонпром" начинает партнерство с ведущими производителями Литвы: что известно

Письмо о намерениях партнерства подписали с производителями РЭБ, оптики для огнестрельного оружия и связи.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Литву представители "Укроборонпрома" подписали письма о намерениях партнерства с 4 литовскими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

"Украинская оборонная промышленность" начинает партнерство с 4 компаниями:

NT Service;

Brolis Semiconductors;

RSI Europe;

DMEXS.

Компании специализируются на производстве тепловизионных, систем дистанционных подрывников, средств РЭБ и связи и тому подобное. Письма о намерениях подписали сегодня, 10 января в рамках визита Зеленского в Вильнюс.

"Я благодарен Президенту Украины, Офису Президента и нашему Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности за большую работу, которая проведена предварительно для достижения договоренностей с нашими новыми балтийскими партнерами, — отмечает Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Стоит добавить, что компания NT Service в частности известна производством антидронных ружей. Компания Brolis Semiconductors занимается разработкой и производством электрооптических и лазерных систем для защиты и безопасности. RSI Europe производит дистанционно управляемые подрывники, а DMEXS создает оптику для оружия.

Напомним, 10 января Владимир Зеленский заявил, что западные союзники не давят на Украину с требованием заморозить войну.

СМИ писали, что поездка Зеленского в страны Балтии имеет веские причины: поддержка Украины падает.