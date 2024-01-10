"Будет день после Путина": Зеленский рассказал, как Украине победить в войне (видео)

Украина, Молдова и страны Балтии должны объединиться, чтобы не дать возродиться империи, заявил президент во время визита в Литву.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед толпой граждан, которые собрались возле резиденции президента Литвы Гитанаса Науседы в Вильнюсе. Украинский политик заявил, что уверен в победе над Россией и что наступит день, когда мир избавится от президента РФ Владимира Путина. Видео с заявлениями политиков опубликовали на Youtube-канале офиса президента.

Зеленский взял слово после заявления Науседы, который выразил поддержку украинскому народу в его противостоянии с РФ. После этого президент Украины поздоровался на литовском языке — сказал несколько слов в честь страны, которую посетил с внезапным визитом 10 января.

Во время своего выступления украинский политик напомнил о морозной погоде, которая встретила его в Вильнюсе. Однако со временем мороз отступит — так же сделает и Россия.

"Мы знаем, что это произойдет. Будет такой день. Обязательно. Первый день после этой войны. Стойкость наших воинов — это также предчувствие, что Россия не выдержит, если продолжать ее бить".

Между тем россияне, атакуя Украину, также "видели" тот день, когда победят — это должен был быть "день без украинцев — без взрослых и без детей".

В выступлении также прозвучали исторические упоминания о том, как страны Балтии первыми боролись за свободу, выходя из состава СССР. Президент РФ Владимир Путин пытается восстановить границы страны, которые исчезли в 90-х гг. прошлого века: это угроза для Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Украины.

"Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его. Мы должны делать все, что можем делать в максимальном единстве. Не будет больше империй", — заявил Зеленский.

Зеленский в Литве — детали

Отметим, 10 января президент Зеленский посетил с неожиданным визитом Литву, сообщили СМИ. Позже в Telegram-канале политика сообщили, что во время встречи заключили договоры для производства оружия, необходимого Украине для удержания позиций в войне с РФ. Во время разговора с литовским коллегой прозвучали слова благодарности за оружие, технику, площадки для обучения, помощь в разминировании, заявил украинский президент.

Между тем осенью Зеленский заявил, что Россия способна к новой атаке, если дать ей возможность восстановить военный потенциал. Возможное направление удара — страны Балтии: они окажутся под угрозой к 2028 году.

В январе 2024 года депутат немецкого парламента предупредил, что странам НАТО действительно следует готовиться к столкновению с РФ. По его мнению, времени на подготовку — 2-3 года. 8 января западные СМИ сообщили, что Кремль разместил ядерные боеголовки у границ Североатлантического альянса. 10 января стало известно, что до 2027 года РФ и Беларусь построит военные базу в 40 км от Украины и будет готова нанести новый удар.