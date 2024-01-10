США тиражируют фейки: постпред РФ в ООН объяснил удары ракетами КНДР (видео)

По словам Василия Небезни, якобы официальный представитель Пентагона Джон Кирби распространял фейк, а в ВСУ эти данные не подтвердили.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что США распространяют недостоверную информацию о том, что РФ обстреливает Украину северокорейскими ракетами. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня западные члены Совета зачитали заготовленные, как под копирку, тезисы об использовании вооруженными силами России в ходе специальной военной операции (использующийся в РФ эвфемизм слова война) в Украине боеприпасов из КНДР", — завил Небезня.

По его словам, инструкция поступила из Вашингтона. Якобы в минувшую пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби распространял фейк. Постпред РФ во всемирной организации также заявил, что спикер ВСУ Юрий Игнат опроверг эти данные, поскольку тому, что российские войска применяют ракеты производства КНДР, якобы нет подтверждений.

"Получается, что Соединенные Штаты тиражируют заведомо ложную информацию, даже не удосужившись предупредить об этом своих прямых подопечных", — высказался Небезня.

Ракеты КНДР в Украине: что известно

Применение северокорейских боеприпасов отмечалось в Харьковской и Запорожской областях. Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых заявил, что, по состоянию на 8 января, эти ракеты применялись по меньшей мере дважды. Он назвал их тип — KN-23. Известно, что эти системы могут отклоняться от цели на 100-200 м. Они похожи на российскую "Искандер", но есть ряд отличий и упрощений. Дальность, однако, выше — порядка 690 км.

По словам экс-командира роты батальона Айдар Евгения Дикого, то, что у ВС РФ есть ракеты северокорейского производства, признали и "военкоры", которые "кроют их матом".

Напомним, что, по информации аналитиков, российские войска обстреливают Украину северокорейским аналогом баллистической ракеты "Искандер" — ОТРК KN-23. По сведениям журналистов The Washington Post, это северокорейские ракеты короткого радиуса действия, применявшиеся в конце декабря – начале января.

Также сообщалось, что прокуратура объяснила происхождение ракеты, атаковавшей Харьков. Представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что обломки ракеты напоминают "Искандер", но есть отличия в конструкции.