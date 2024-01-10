"Неприятные сюрпризы": эксперт рассказал, на каком городе Донбасса сосредоточится РФ (видео)

По словам майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, оккупантам важно взять под свой контроль одну из господствующих высот востока Украины. Предыдущие попытки наступления провалились.

Российские оккупанты намерены дальше продолжать наступление на Донбассе и следующим приоритетным направлением может стать Угледар. Об этом заявил майор запаса Национальной гвардии Украины (НГУ) Алексей Гетьман в комментарии "Еспресо.TV" 10 января.

По его словам, задача противника взять под свой контроль еще один город в Донецкой области связана с тем, что Угледар — господствующая высота. Оттуда можно вести наблюдение за соперником.

В связи с этим ВС РФ перебросили на это направление большое количество техники.

"Атаковать Угледар оккупанты планировали и раньше, у них были неудачные попытки. Сейчас с севера от Угледара, с юга от Марьинки они пытаются продвинуться, чтобы выйти сбоку и каким-то образом захватить Угледар. Для них это очень важный город, который находится на господствующей высоте. А значит, это логистически новые возможности для россиян и высота, с которой можно вести наблюдение и более удачный артиллерийский огонь", — заявил Алексей Гетьман.

Майор запаса НГУ рассказал, на каком городе Донбасса сосредоточится РФ в ближайшее время Фото: DeepStateMAP Майор запаса НГУ рассказал, на каком городе Донбасса сосредоточится РФ в ближайшее время Фото: DeepStateMAP

Отдельно майор запаса НГУ рассказал, на каких направлениях россияне могут проявлять себя активно в ближайшее время. Они не смогут вести наступательные действия одинаковой мощности по всей линии фронта, однако стоит наблдать за Угледарским и Купянским направлениями. Также будет активно возле Авдеевки, Часового Яра, Константиновки и Марьинки, с которой и будет вестись штурмы в сторону Угледара.

Смогут ли этот план осуществить ВС РФ — покажет время, продолжает майор запаса, однако им будет очень сложно это сделать.

"Недаром наше военное руководство приезжало на Купянское направление. Было анонсировано, что там будут определенные неприятные сюрпризы для россиян. Возможно, именно поэтому туда приезжали командующие, начальник Штаба и министр обороны", — подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, 9 января сообщалось, что РФ хочет накопить 60 тысяч человек для наступления на Авдеевку. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в районе Авдеевки сейчас находится от 40 до 45 тысяч вражеских военных, а для пополнения резервов необходимо около месяца.