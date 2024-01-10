Борьба против "русского мира": партизаны добрались до Сибири и других регионов РФ
В украинском подполье заявили, что не раз получали сообщения о желании помочь из различных регионов России. Теперь у партизан больше центров на территории страны-агрессора.
Группа партизан "АТЕШ" заявила, что открыла новые ячейки в нескольких регионах Российской Федерации. Об этом подполье сообщило в Telegram.
Движение заявило, о расширении. По словам партизан, они открыли автономные центры в:
- Ичкерии (Чечня),
- Калининграде,
- Бурятии,
- Тыве,
- Ингушетии,
- Дагестане.
Кроме того, как сказано в сообщении, также ячейки действуют в Сибири и Татарстане.
"Мы все чаще получали сообщение о желании помочь с различных регионов рф, в частности с вышеперечисленных. Данные территории крайне сильно отличаются культурно, имеют свои традиции, диалекты и языки, отличительные от тех, которые навязывает Москва", — сказано в сообщении.
По словам партизан, группа "АТЕШ" поможет живущим в регионах РФ людям начать борьбу против "русского мира", вернуть свободу и остановить бессмысленную войну против Украины.
Также опубликована карта, на которой можно увидеть, где действуют центры "АТЕШ".
Ранее сообщалось, что "Атеш" обнаружил базу ВС РФ в неожиданной локации. На территории базы врага было размещено до пяти единиц КамАЗов для перевозки личного состава и боекомплекта, машина связи "ГАЗ-66" и УАЗик, рассказали в украинском подполье.
Кроме того, партизаны сообщали, что ВС РФ готовятся к обороне Крыма. Российские оккупанты серьезно воспринимают возможность украинских военных подойти к полуострову. Однако врагу не помогут никакие оборонительные сооружения.