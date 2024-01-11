Не только оружие и люди: в ОП назвали фактор, влияющий на победу Украины в войне (видео)

По словам Михаила Подоляка, ощущение страха до сих пор имеет определенные влияния на ход войны и в первую очередь это касается международных партнеров.

Для того, чтобы одержать победу в войне с Россией будет недостаточно иметь лишь оружие и людей. Есть еще один важный фактор. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мы-Украина" 10 января.

По его словам, не только технические ресурсы ежедневно приближают окончание войны. Еще есть психология и вера в то, что победа над Кремлем возможна, а сама Российская Федерация не является той страной, которую нужно бояться.

В то же время советник главы ОП отметил, что речь далеко не про Украину и ее жителей, ведь они уже это давно продемонстрировали.

"Я о других наших партнерах, потому что они до сих пор сомневаются в том, что Путин это не тот человек, с которым можно о чем-то договориться, это не тот человек, который будет придерживаться тех или иных договоренностей и это не такой человек, который является сильным. Это ощущение, что нам страшно, оно, к сожалению, еще имеет определенные влияния. И это психологически не позволяет принять ключевые решения", — заявил Михаил Подоляк.

Сейчас крайне важно принять решения, продолжает представитель ОП, по следующим вопросам. В первую очередь партнерам нужно понять, что Россия должна обязательно проиграть.

Дальше должен начаться математический просчет, какие именно ресурсы нужны для того, чтобы Кремль проиграл в Украине. И под конец Михаил Подоляк отметил, что пора осознать, что Украина самостоятельно не сможет выиграть.

"Это не война России против Украины. Это война авторитаризма против демократии", — говорится в сообщении.

В результате, как только вышеперечисленные вещи будут приняты, тогда у Украины появится и оружие, и инвестиции на производство вооружения как внутри страны, так и за границей.

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Напомним, 10 января сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассказал, как Украине победить в войне. По его словам когда-то наступит день, когда президента России Владимира Путина уже не будет, однако сейчас Украина, Молдова и страны Балтии должны объединиться, чтобы не дать возродиться империи.

Также во время визита в Литву глава государства заявил, что Владимир Путин не закончит войну, пока мы все вместе не закончим его. Всего есть несколько стран на европейском континенте, которые могут стать следующими жертвами российской агрессии.