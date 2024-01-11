Сотни тысяч погибли из-за его фантазий: постпред Украины в ООН назвал Путина русофобом

Сергей Кислица заявил, что режим в России не заинтересован в решении проблем собственных граждан. Однако он одержим бессмысленной войной и пытается убить как можно больше украинцев.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал президента РФ Владимира Путина русофобом, а также заявил, что из-за его маниакальных фантазий погибли сотни тысяч россиян. Об этом он указал во время выступления на заседании Совбеза ООН в среду, 10 января.

Кислица заявил, что режим в России не заинтересован в решении проблем собственных граждан. Однако он одержим бессмысленной войной и пытается убить как можно больше украинцев.

"Кремль убивает не только украинцев, но и россиян. За маниакальные фантазии Путина уже поплатились жизнью сотни тысяч граждан России. Основная тяжесть его решений ляжет не только на нынешние, но и на будущие поколения россиян. На самом деле, если Путин и может что-то выиграть, то только в соревновании русофобов, потому что никто так не поставил под угрозу перспективы существования России и русского народа, как он", — сказал Кислица.

Постпред также напомнил, что, согласно оценкам военных и экономических экспертов, цена российских авиаударов по Украине 30 декабря и 2 января составила минимум 1, 27 млрд и 620 млн долларов соответственно. Россия хочет уничтожить гражданские объекты в Украине в то время, когда ее собственная критическая инфраструктура выходит из строя.

Кислица отметил, что недавно десятки тысяч жителей городов Подмосковья остались без отопления в домах, хотя температура на улице отрицательная. Согласно выводам исследователей Йельского университета по санкциям против России, РФ больше не является экономическим государством. Кремль отменил минимальную отчетность о статистике национального дохода, необходимую для того, чтобы оставаться членом Международного валютного фонда.

Постпред Украины в ООН заявил, что в интересах всего мира положить конец "преступному режиму" в России, а также обеспечить мир в Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давления со стороны партнеров о прекращении боевых действий в Украине пока нет. По его словам, цель Кремля — полная оккупация Украины. Он также назвал четыре страны, которые рискуют стать следующими целями РФ.