РФ получила ракеты из КНДР и новые "Шахеды": эксперт объяснил, чем они опасны для ВСУ

По словам капитана Андрея Рыженко, новое По словам капитана 1-го ранга Андрея Рыженко, новое оружие, полученное оккупантами, станет особым испытанием для украинской ПВО из-за высокой дальности применения и маневренности., полученное оккупантами, станет особым испытанием для украинского ПВО из-за его высокой дальности полета и маневренности.

Баллистические ракеты KN-23, переданные России Северной Кореей, а также ударные дроны Shahed с реактивным двигателем, представляют серьезную угрозу для обороны украинского воздушного пространства. Об этом сообщил бывший заместитель начальника штаба ВМС ВС, капитан 1-го ранга в отставке Андрей Рыженко в эфире телеканала "Киев 24".

Он объяснил, что данные ракеты обладают твердотопливным двигателем и имеют дальность применения до 450 км. KN-23 способны подниматься на высоту до 50 км и направляться вертикально к цели, достигая скорости до 6 Мах.

По словам Рыженко, такие цели представляют сложность для украинской ПВО. Хотя система ЗРК Patriot может использоваться для противодействия северокорейским ракетам, существует риск перегрузки ракетных каналов, что может дать KN-23 возможность достичь целей.

Кроме того, он отметил, что и переданные РФ модифицированные "Шахеды" с реактивным двигателем представляют серьезное испытание для систем перехвата из-за высокой скорости и маневренности. По мнению Рыженко, потенциальные противники могут задействовать эти ракеты для атак на военную технику.

"Возможно, они будут применяться по системам залпового огня западного производства, системам ПВО, то есть наиболее способным нашим системам оружия", – считает он.

Ранее постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук говорил, что Северная Корея использует Украину в качестве полигона для испытаний своих ракет. По его словам, баллистические ракеты малой дальности, переданные КНДР России, были запущены по Украине в декабре и январе.