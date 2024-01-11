Операция под "чужим флагом": РФ может заблокировать зерновой коридор, используя Приднестровье

По данным экспертов, в Кремле пригрозили, что, если Молдова планирует помогать НАТО в подготовке украинских войск на своей территории, это будет равнозначно "непосредственному участию" страны в боевых действиях на стороне Украины.

Российские власти могут провести операции под чужим флагом в Приднестровье с целью подчеркнуть необходимость защиты этнических русских и русскоязычных, создавая тем самым нестабильность в Молдове и подрывая украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным источника, в среду, 10 января, Министерство иностранных дел России заявило о вызове посла Молдовы с целью выражения протеста в связи с "недружественными действиями" со стороны страны. В числе причин указаны "политически мотивированное преследование российских и русскоязычных СМИ" и "случаи дискриминации в отношении российских граждан, пересекающих границу Молдовы".

МИД России выразило угрожающую позицию, заявив, что в случае продолжения подобных действий, "российская сторона оставляет за собой право предпринять дополнительные ответные меры".

Также в отчете отмечается, что российское ведомство заявило о появлении информации в СМИ относительно намерений Молдовы предоставлять помощь НАТО в подготовке украинских военных на своей территории. Согласно мнению России, подобные действия Молдовы будут рассматриваться как "непосредственное участие" в боевых действиях на стороне Украины.

В этом контексте отмечается, что Россия ранее прибегала к подобным аргументам, например, при обосновании своей военной интервенции в поддержку сепаратистского Приднестровья в 1992 году.

В отчете ISW отмечается, что Кремль, вероятно, предпринимал попытки создать информационные предпосылки для возможной операции под чужим флагом в Приднестровье в апреле 2022 и феврале 2023 года, однако эти усилия частично провалились из-за экономических причин.

Эксперты отмечают, что Кремль возможно рассматривает операцию под чужим флагом в Приднестровье как альтернативный метод удержания стран от участия в украинском зерновом коридоре. Это происходит вопреки ослаблению российского влияния в западной части Черного моря.

Напомним, 25 сентября пресс-служба правительства Молдовы сообщила, что в Приднестровье упали обломки ракеты С-300. Взрыв произошел в воздухе. Кишинев отправил военных наблюдателей из контингента совместных миротворческих сил на место падения обломков ракеты в селе Кицканы на левом берегу Днестра.