"Насыщают резервами": офицер спрогнозировал активизацию боев на фронте (карта)

Активизация действия врага, как отметил военный эксперт Андрей Крамаров, не связана с определенными датами, вроде 7 января, когда российские оккупанты отмечают Рождество.

Российские войска сейчас насыщаются резервами и перегруппировываются, поэтому наблюдается определенное условное уменьшение интенсивности боевых действий. Военный эксперт Андрей Крамаров, офицер резерва ВСУ, сообщил подробности в интервью OBOZ.UA.

Уже через несколько дней, по его мнению, можно ожидать новую активизацию врага. По его словам, действия врага не связаны с определенными датами, вроде 7 января, когда Русская православная церковь празднует Рождество.

Андрей Крамаров обратил внимание на то, что ситуация в начале января и по состоянию на середину декабря несколько изменилась. Интенсивность боевых действий все же уменьшилась.

"Но снизилась не существенно. Она продолжает быть довольно высокой", — отметил он.

Офицер резерва ВСУ назвал причину относительного снижения активности — зависит от объективного состояния армии врага, ее истощения, а не из-за новогодних праздников. Последнюю неделю оккупанты пытаются использовать время для подготовки, поэтому происходит перегруппировка, реорганизация, подтягивание резервов. Это касается Авдеевского направления, Таврического, левобережья Херсонской области, Бахмута и тому подобное.

Эксперт считает, что увеличение количества техники и резервов снова позволит активизировать попытки штурма наших позиций. При этом их интенсивность может быть довольно высокой.

Крамаров оценил ситуацию и в районе Авдеевки. Он отметил, что "силы врага, сосредоточенные здесь, пока истощены". Однако, и на этом участке фронта вскоре стоит ожидать интенсификации уровня боевых действий.

Фото: Deep State

Напомним, 9 января аналитик Александр Коваленко заявил, что РФ стремится накопить 60 тысяч человек для наступления на Авдеевку. В районе города сейчас находится от 40 до 45 тысяч вражеских военных.