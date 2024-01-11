"Законная цель": командующий ВМС о новой базе российского флота в Абхазии

По словам Алексея Неижпапы, любой корабль с Андреевским флагом ВМФ РФ является законной целью для Украины в любой части мира.

Россия строит новую базу для Черноморского флота на территории оккупированной части Грузии в Абхазии. Для Украины новая стоянка является законной целью. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "Украинской правде".

По словам Неижпапы, РФ действительно строит в Абхазии морскую базу, но там будет скорее пункт базирования для рассредоточения кораблей. На одной базе невозможно держать весь флот, особенно если учесть условия в Новороссийске.

"Для нас законная цель — любой корабль, который несет Андреевский флаг Военно-морского флота России. Где бы он ни был в любом месте мирового океана", — заявил Неижпапа.

Кроме этого он объяснил, почему для РФ важно иметь новую базу. Новороссийск имеет не лучшие погодные условия, особенно зимой. В Новороссийске есть такие ветры, которые называются бора — это сильный ветер, сходящий с кавказских гор. Именно поэтому порт в городе неудобен для кораблей, а в условиях плохой погоды надо иметь незаурядные способности, чтобы обеспечить навигационную безопасность.

Севастополь при этом является закрытой бухтой, которая географически защищена от всех ветров, кроме западного. Эту особенность Неижпапа назвал символической.

Напомним, Алексей Неижпапа рассказал детали первого применения "Нептуна". Им били по российскому фрегату "Адмирал Эссен".

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